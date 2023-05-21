НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Замглавы Минобрнауки России умер в самолете

Источник:
ТАСС
450 1
Заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко
Заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко
Фото: © пресс-служба Минобрнауки

Заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко умер на 47-м году жизни, возвращаясь из рабочей поездки на Кубу, сообщила пресс-служба ведомства.

«Петру Кучеренко стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Ставропольского края ТАСС сообщили, что на борту самолета, следовавшего из Гаваны в Москву, одному из пассажиров стало плохо, командир корабля принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод.

«По запросу экипажа в аэропорт незамедлительно была направлена бригада скорой медицинской помощи. Врачи поднялись на борт сразу после приземления и начали проводить реанимационные мероприятия. Медики сделали все возможное, чтобы спасти пациента, но, к сожалению, он скончался», — говорится в сообщении.

Еще по теме
Реформа высшего образования: как изменятся вузы
«Лицей» подготовил чек-лист про технологии в обучении
Стартовала реформа высшего образования
Школьная задача по математике рассорила пользователей
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кремль ответил на письмо сибирских ученых об обвинениях в госизменах
Киев оказался в шаге от войны с НАТО
СМИ рассказали, как Зеленский оскорбил Папу Римского
Стартовала бесплатная раздача Metro: Last Light
Обсуждение (1)
Картина дня
Зеленский признал потерю Бахмута
Госдума придумала, как наказать Польшу за русофобию
Перечислены самые популярные марки авто у россиян
Премьер Канады «раздвинул ноги» на встрече с корейским политиком
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

Sovik

Дело не в количестве жителей, а в том, какое стратегическое значение имеет населенный пункт и сколько...

shatlnk

"Запад передаст Украине истребители F‑16" - ню, ню !, запад точно ПереДаст.

MuCbE

Для Украины - самое важное значение. Эта точка на линии фронта укреплялась ВСУ 9 лет и была взята за...

mosquito__2010

Украинский национализм отвратительно явление. С ним и борется Россия с 2014 г. когда у власти поставили...