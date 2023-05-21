Замглавы Минобрнауки России умер в самолете

Заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко умер на 47-м году жизни, возвращаясь из рабочей поездки на Кубу, сообщила пресс-служба ведомства.

«Петру Кучеренко стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Ставропольского края ТАСС сообщили, что на борту самолета, следовавшего из Гаваны в Москву, одному из пассажиров стало плохо, командир корабля принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод.

«По запросу экипажа в аэропорт незамедлительно была направлена бригада скорой медицинской помощи. Врачи поднялись на борт сразу после приземления и начали проводить реанимационные мероприятия. Медики сделали все возможное, чтобы спасти пациента, но, к сожалению, он скончался», — говорится в сообщении.