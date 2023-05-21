Теннисист Медведев исполнил странный танец на турнире в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своем странном победном танце после выхода в финал турнира серии «Мастерс» в Риме.

«Это словно быть в клубе пьяным. Когда ты танцуешь, ты чувствуешь себя богом танцпола. Но когда тебе показывают видео, ты видишь, что это не так. Я был счастлив пройти в мой первый финал на грунте», — приводит RT слова Медведева, сказанные им после матча.

Россиянин в полуфинале нанес поражение греку Стефаносу Циципасу в двух сетах со счётом 7:5, 7:5. Игра продолжалась 1 час 47 минут.