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Теннисист Медведев исполнил странный танец на турнире в Риме

Источник:
RT
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Теннесист Даниил Медведев
Фото: © кадр из видео

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своем странном победном танце после выхода в финал турнира серии «Мастерс» в Риме.

«Это словно быть в клубе пьяным. Когда ты танцуешь, ты чувствуешь себя богом танцпола. Но когда тебе показывают видео, ты видишь, что это не так. Я был счастлив пройти в мой первый финал на грунте», — приводит RT слова Медведева, сказанные им после матча.

Россиянин в полуфинале нанес поражение греку Стефаносу Циципасу в двух сетах со счётом 7:5, 7:5. Игра продолжалась 1 час 47 минут.

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