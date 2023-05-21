Зеленский признал потерю Бахмута

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом в Хиросиме в воскресенье признал, что Киев больше не контролирует Артемовск (Бахмут).

«На сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах. В этом месте ничего нет», — цитирует РБК Зеленского. На вопрос о том, остается ли город под контролем Украины, президент ответил: «Я думаю, нет».

О взятии Артемовска объявил 20 мая днем основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он сказал, что бойцы до 25 мая осмотрят город, сформируют рубежи обороны, а затем передадут контроль над ним военным, «чтобы дальше они занимались».

В ночь на 21 мая взятие города подтвердило Минобороны России. «В результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации завершено освобождение города Артемовск», — отметили в военном ведомстве.