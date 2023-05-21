Состояние главы компании Meta (признана в России экстремистской) Марка Цукерберга выросло за год на рекордную сумму — 44 миллиарда долларов. Подсчитали эксперты агентства Bloomberg.

«Это самый быстрый рост среди других миллиардеров в этом году», — отметили эксперт. Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, стоимость активов предпринимателя оценивается в 89,9 миллиарда долларов (12-е место в мире).

Предприниматель сосредоточился в 2022 году на создании метавселенной, чтобы доминировать в этой области, «потратив столько, сколько бы это ни стоило».

По данным агентства, в определенный момент из-за подобных вложений его капитал снизился на 100 миллиардов долларов.