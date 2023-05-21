НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Цукерберг за год стал богаче на 44 миллиарда долларов

Источник:
Bloomberg
302 2
Марк Цукерберг
Фото: Anthony Quintano from Westminster, United States / CC BY 2.0

Состояние главы компании Meta (признана в России экстремистской) Марка Цукерберга выросло за год на рекордную сумму — 44 миллиарда долларов. Подсчитали эксперты агентства Bloomberg.

«Это самый быстрый рост среди других миллиардеров в этом году», — отметили эксперт. Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, стоимость активов предпринимателя оценивается в 89,9 миллиарда долларов (12-е место в мире).

Предприниматель сосредоточился в 2022 году на создании метавселенной, чтобы доминировать в этой области, «потратив столько, сколько бы это ни стоило».

По данным агентства, в определенный момент из-за подобных вложений его капитал снизился на 100 миллиардов долларов.

Еще по теме
Лавров объявил дедолларизацию мировой экономики
Почему дефолта США никогда не будет
Россия заморозит налоговые договоры с Западом
Подсчитан реальный рост зарплат россиян
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кремль ответил на письмо сибирских ученых об обвинениях в госизменах
Украину охватила паника из‑за скачка уровня радиации в Хмельницком
Киев оказался в шаге от войны с НАТО
СМИ рассказали, как Зеленский оскорбил Папу Римского
Обсуждение (2)
Картина дня
Зеленский признал потерю Бахмута
Путин поздравил военных с освобождением Артемовска
Замглавы Минобрнауки России умер в самолете
Цукерберг за год стал богаче на 44 миллиарда долларов
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
50
«Кинжал» уничтожил пусковые установки и РЛС ЗРК Patriot в Киеве
37
Киев оказался в шаге от войны с НАТО
36
Шойгу отреагировал на заявление Киева о шести сбитых «Кинжалах»
34
Российские силы полностью освободили Артемовск
29
Украину охватила паника из‑за скачка уровня радиации в Хмельницком