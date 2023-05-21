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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США предсказали Украине потерю двух крупных городов

Источник:
Sibnet.ru
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Харьков и Одесса войдут в состав России в результате ответного удара на контрнаступление ВСУ, спрогнозировал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

«Вероятность того, что украинцы истратили свои последние людские и военно-технические резервы, высока. Очень скоро украинцы мало что смогут предпринять в ответ на действия русских», — сказал американский эксперт.

По его словам, Россия будет действовать осторожно, используя превосходство в воздухе и свои высокоточные дальнобойные ракеты. При этом новое наступление российской армии он назвал «неизбежным».

«Я бы не ожидал внезапного блицкрига как такового, но Одесса и Харьков точно попадут под контроль Москвы», — спрогнозировал советник в отставке.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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Топ комментариев

Sovik

Дело не в количестве жителей, а в том, какое стратегическое значение имеет населенный пункт и сколько...

CaRdan

Это че это, наш самолет насильно прилетел туда что ли? Если президент сказала "не желательно".

nicollaich

Пока не будет видосов и заключения омериканцких икспердофф-нещитова.

pepelmetal

А в асашай ты бы уже в тюрьме сидел