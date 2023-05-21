США предсказали Украине потерю двух крупных городов

Харьков и Одесса войдут в состав России в результате ответного удара на контрнаступление ВСУ, спрогнозировал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

«Вероятность того, что украинцы истратили свои последние людские и военно-технические резервы, высока. Очень скоро украинцы мало что смогут предпринять в ответ на действия русских», — сказал американский эксперт.

По его словам, Россия будет действовать осторожно, используя превосходство в воздухе и свои высокоточные дальнобойные ракеты. При этом новое наступление российской армии он назвал «неизбежным».

«Я бы не ожидал внезапного блицкрига как такового, но Одесса и Харьков точно попадут под контроль Москвы», — спрогнозировал советник в отставке.