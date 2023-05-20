Депутат Госдумы допустил вторую волну мобилизации

Пока речь о второй волне мобилизации не идет, но ситуация может измениться, заявил депутат Госдумы Виктор Заварзин.

«Официально говорю: пока нет. Давайте не будем ничего загадывать. Видя, что творят эти супостаты — сейчас уже открывают окно для авиации F-16 и так далее. Не будем загадывать», — сказал парламентарий.

По его словам, в текущей ситуации российской армии нужно больше контрактников и вооружения. С 1 января российские вооруженные силы приняли на контрактную службу и в состав добровольных формирований свыше 117 400 человек.

В середине марта в СМИ стали появляться сообщения о рассылке повесток в военкоматы. Минобороны уточнило, что повестки отправляются с целью «сверки данных» в рамках работы над цифровой базой воинского учета.