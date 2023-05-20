НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Депутат Госдумы допустил вторую волну мобилизации

Источник:
«Говорит Москва»
148 2
Берцы, сапоги, призыв
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Пока речь о второй волне мобилизации не идет, но ситуация может измениться, заявил депутат Госдумы Виктор Заварзин.

«Официально говорю: пока нет. Давайте не будем ничего загадывать. Видя, что творят эти супостаты — сейчас уже открывают окно для авиации F-16 и так далее. Не будем загадывать», — сказал парламентарий.

По его словам, в текущей ситуации российской армии нужно больше контрактников и вооружения. С 1 января российские вооруженные силы приняли на контрактную службу и в состав добровольных формирований свыше 117 400 человек.

В середине марта в СМИ стали появляться сообщения о рассылке повесток в военкоматы. Минобороны уточнило, что повестки отправляются с целью «сверки данных» в рамках работы над цифровой базой воинского учета.

Еще по теме
Российские силы полностью освободили Артемовск
Боец пришел в алтайскую школу поблагодарить детей
Европе угрожает радиоактивное облако из Украины
Пригожин рассказал о тяжелых встречных боях в Артемовске
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кремль ответил на письмо сибирских ученых об обвинениях в госизменах
Украину охватила паника из‑за скачка уровня радиации в Хмельницком
Киев оказался в шаге от войны с НАТО
СМИ рассказали, как Зеленский оскорбил Папу Римского
Обсуждение (2)
Картина дня
Российские силы полностью освободили Артемовск
Депутат Госдумы допустил вторую волну мобилизации
Лавров объявил дедолларизацию мировой экономики
Запад передаст Украине истребители F‑16
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

andrei703333

в 100 раз меньше чем миллиардная установка пэтриот

nicollaich

Это которая независимая и непредвзятая организация?

CaRdan

Это че это, наш самолет насильно прилетел туда что ли? Если президент сказала "не желательно".

pepelmetal

"В любой точке мира" Где тут хоть слово про границу наукраины)?