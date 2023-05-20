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Лавров объявил дедолларизацию мировой экономики

Источник:
ТАСС
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Дедолларизация мировой экономики уже началась, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Ассамблее совета по внешней и оборонной политики.

По его словам, Бразилия в рамках БРИКС уже предложила всерьез рассмотреть на предстоящем в августе саммите задачи по ограждения от доллара финансовых расчетов в рамках этого объединения.

Лавров уточнил, что Россия видит, с каким ожесточением Запад посылает своих эмиссаров в другие страны, требуя от них прекратить если не любые торгово-экономические и инвестиционные связи с РФ, то большинство из них.

Министр отметил, что позицию России в вопросе дедолларизации разделяют многие страны. «У нас немало союзников, немало единомышленников», — подчеркнул он.

Страны БРИКС рассматривают в качестве дедолларизации вариант создания резервной валюты для торговых целей — это позволит снизить зависимость от Соединенных Штатов.

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