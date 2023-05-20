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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские силы полностью освободили Артемовск

Источник:
Sibnet.ru
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Российские силы установили полный контроль над Артемовском, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в своем официальном телеграм-канале.

По его словам, днем 20 мая был взят последний участок многоэтажного дома на окраине города, где ВСУ держали оборону. Штурмовые отряды «Вагнера» вынудили противника бежать из опорного пункта.

Бои за Артемовск (украинское название — Бахмут) шли с августа 2022 года. С российской стороны в них непосредственно участвуют только подразделения «Вагнера», армия обеспечивала ЧВК прикрытие с флангов.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР. Эксперты отмечают ключевое значение города в качестве транспортного узла для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

andrei703333

в 100 раз меньше чем миллиардная установка пэтриот

nicollaich

Это которая независимая и непредвзятая организация?

CaRdan

Это че это, наш самолет насильно прилетел туда что ли? Если президент сказала "не желательно".

pepelmetal

"В любой точке мира" Где тут хоть слово про границу наукраины)?