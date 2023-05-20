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Запад передаст Украине истребители F‑16

Источник:
РИА Новости
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Страны Запада уже приняли решение о передаче истребителей F-16 Украине, сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

истребитель F-16
истребитель F-16
Фото: © U.S. Department of Defense

«Они уже осознают, что нам передадут все это оружие, включая F-16. Сейчас решаются вопросы, как это логистически запустить», — сказал он в интервью украинскому каналу 24.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские пилоты «с нетерпением ждут начала обучения на истребителях F-16». Он поблагодарил своих западных коллег за готовность предоставить самолеты.

Американский телеканал NBC ранее уточнил, что истребители F-16 могут поступить от государств — союзников Вашингтона. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на обсуждение этого вопроса на саммите G7.

Президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран G7 в японской Хиросиме сообщил, что Вашингтон поддержит международные усилия по обучению украинских пилотов управлению современными истребителями, включая F-16.

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Топ комментариев

andrei703333

в 100 раз меньше чем миллиардная установка пэтриот

nicollaich

Это которая независимая и непредвзятая организация?

CaRdan

Это че это, наш самолет насильно прилетел туда что ли? Если президент сказала "не желательно".

pepelmetal

"В любой точке мира" Где тут хоть слово про границу наукраины)?