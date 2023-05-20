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Свежее обновление сломало роутеры ASUS по всему миру

Источник:
Tom’s Hardware
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Глобальный сбой произошел в работе маршрутизаторов ASUS — виновником оказалось свежее обновление ПО, выпущенное 16 мая.

После установки официального патча роутеры стали испытывать проблемы с подключением. Компания ASUS признала наличие проблемы, специалисты уже нашли причину сбоя.

«Во время планового обслуживания наша техническая группа обнаружила ошибку в конфигурации файла настроек нашего сервера, которая потенциально может вызвать прерывание сетевого подключения со стороны маршрутизатора», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что разработчики уже исправили проблему. Чтобы вернуть работоспособность роутера, достаточно перезагрузить устройство. Если этот способ не помогает, необходимо выполнить сброс настроек к заводским и повторно загрузить сохраненный файл конфигурации.

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Топ комментариев

andrei703333

в 100 раз меньше чем миллиардная установка пэтриот

nicollaich

Это которая независимая и непредвзятая организация?

CaRdan

Это че это, наш самолет насильно прилетел туда что ли? Если президент сказала "не желательно".

kygear

Тётя документально застраховалась от западных санкций.