Свежее обновление сломало роутеры ASUS по всему миру

Глобальный сбой произошел в работе маршрутизаторов ASUS — виновником оказалось свежее обновление ПО, выпущенное 16 мая.

После установки официального патча роутеры стали испытывать проблемы с подключением. Компания ASUS признала наличие проблемы, специалисты уже нашли причину сбоя.

«Во время планового обслуживания наша техническая группа обнаружила ошибку в конфигурации файла настроек нашего сервера, которая потенциально может вызвать прерывание сетевого подключения со стороны маршрутизатора», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что разработчики уже исправили проблему. Чтобы вернуть работоспособность роутера, достаточно перезагрузить устройство. Если этот способ не помогает, необходимо выполнить сброс настроек к заводским и повторно загрузить сохраненный файл конфигурации.