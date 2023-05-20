Страны G7 призвали Китай надавить на Россию

Лидеры государств G7 призвали Китай оказать давление на Россию с целью прекращения военной операции на Украине.

При этом участники саммита подчеркнули, что стремятся к «конструктивным и стабильным отношениям» с Пекином, «признавая важность откровенного взаимодействия с Китаем и выражая ему нашу обеспокоенность напрямую».

G7 также призвала Иран не оказывать России военную помощь в украинском конфликте и не передавать никаких вооружений. «Иран должен прекратить поддержку»,— говорится в коммюнике.

С аналогичным призывом страны G7 обращались к КНР в июне 2022 года. Тогда Вашингтон утверждал, что китайская армия поддерживает Россию в украинском конфликте.