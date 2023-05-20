НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Страны G7 призвали Китай надавить на Россию

Источник:
ТАСС
294 1

Лидеры государств G7 призвали Китай оказать давление на Россию с целью прекращения военной операции на Украине.

При этом участники саммита подчеркнули, что стремятся к «конструктивным и стабильным отношениям» с Пекином, «признавая важность откровенного взаимодействия с Китаем и выражая ему нашу обеспокоенность напрямую».

G7 также призвала Иран не оказывать России военную помощь в украинском конфликте и не передавать никаких вооружений. «Иран должен прекратить поддержку»,— говорится в коммюнике.

С аналогичным призывом страны G7 обращались к КНР в июне 2022 года. Тогда Вашингтон утверждал, что китайская армия поддерживает Россию в украинском конфликте.

Еще по теме
МИД Польши предложил Зеленскому извиниться
Визит Зеленского на саммит G7 посчитали «ловушкой»
Путин назвал противников России недоумками
Патрушев заявил о причастности США к терактам в России
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украину охватила паника из‑за скачка уровня радиации в Хмельницком
Кремль ответил на письмо сибирских ученых об обвинениях в госизменах
Киев оказался в шаге от войны с НАТО
СМИ рассказали, как Зеленский оскорбил Папу Римского
Обсуждение (1)
Картина дня
Запад передаст Украине истребители F‑16
МИД Польши предложил Зеленскому извиниться
Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию
Астрономы обнаружили ярчайший объект Вселенной
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
50
«Кинжал» уничтожил пусковые установки и РЛС ЗРК Patriot в Киеве
37
Киев оказался в шаге от войны с НАТО
36
Шойгу отреагировал на заявление Киева о шести сбитых «Кинжалах»
29
Украину охватила паника из‑за скачка уровня радиации в Хмельницком
29
Подсчитан реальный рост зарплат россиян