МИД Польши предложил Зеленскому извиниться

Президент Украины Владимир Зеленский должен взять на себя ответственность и принести извинения за Волынскую резню, заявил представитель МИД Польши Лукаш Ясина.

Именно Киев блокирует обсуждение инцидента при контактах между двумя странами, отметил дипломат в интервью Onet.pl. Между тем вопрос о тех событиях необходимо озвучить на высшем уровне.

Ясина напомнил, что Варшава уже взяла на себя ответственность «за преступления, совершенные нашим государством против украинцев». В этой ситуации Киев должен сделать встречные шаги и принести извинения.

С начала 1943 года украинские националисты совершали убийства и изгоняли поляков из своих домов на Волыни и в Восточной Галиции. Всего погибло до 150 тысяч человек. Данные события получили название «Волынская резня».