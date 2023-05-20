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Астрономы обнаружили ярчайший объект Вселенной

Источник:
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
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Международная команда астрономов обнаружила квазар J1144 — он оказался самым ярким объектом Вселенной за последние 9 миллиардов лет.

Квазары — активные галактические ядра очень высокой степени светимости, которые «питаются» энергией, образованной в результате попадания газа в сверхмассивную черную дыру.

Данные объекты являются одними из самых ярких в видимой Вселенной. Квазары испускают огромное количество электромагнитного излучения в самых разных диапазонах — от инфракрасного до рентгеновского.

Квазар J1144 находится между созвездиями Центавра и Гидры в галактике, расположенной на расстоянии 9,6 миллиарда световых лет от Земли. Он был замечен с помощью Южного обзора неба SkyMapper.

Измерения показали, что средняя температура квазара составляет около 349 миллионов градусов по Цельсию. Это более чем в 60 тысяч раз превышает температуру на поверхности Солнца.

При этом масса черной дыры в центре квазара примерно в 10 миллиардов раз превышает массу Солнца и продолжает быстро расти — примерно на 100 масс нашего Солнца ежегодно.

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