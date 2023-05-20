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Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию

Источник:
ТАСС
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Ереванский коньячный завод прекращает экспорт своей продукции в Россию, сообщил министр экономики Армении Ваган Керобян. Предприятие принадлежит французской компании Pernod Ricard.

«Есть официальная информация о том, что Ереванский коньячный завод прекращает экспорт в Россию», — сказал министр, добавив, что это решение создаст проблемы для армянских фермеров.

Ереванский коньячный завод известен своим брендом «Арарат». Представители предприятия пока никак не комментирую информацию о прекращении поставок в России.

Французский концерн Pernod Ricard ранее заявлял, что прекратил поставки в Россию алкогольных напитков под принадлежащими ему брендами.

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Топ комментариев

andrei703333

в 100 раз меньше чем миллиардная установка пэтриот

nicollaich

Это которая независимая и непредвзятая организация?

CaRdan

Это че это, наш самолет насильно прилетел туда что ли? Если президент сказала "не желательно".

kygear

Тётя документально застраховалась от западных санкций.