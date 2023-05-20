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Визит Зеленского на саммит G7 посчитали «ловушкой»

Источник:
Bloomberg
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Присутствие президента Украины Владимира Зеленского на полях саммита «Большой семерки» в японской Хиросиме является «ловушкой» для участников мероприятия, которые не входят в G7.

Так, Зеленский встретится на саммите с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с которым украинский лидер особенно хотел встретиться. Также президент Украины направил предложение о встрече лидеру Бразилии Луле да Силве.

Один из участников назвал импровизированное присутствие Зеленского на саммите потенциальной «ловушкой» для участников, не входящих в «Большую семерку», так как общение с украинским лидером не должно быть навязано.

В заявлении лидеров саммита «Большой семерки» говорится, что страны G7 в ходе саммита в Хиросиме в очередной раз подтвердили, что намерены продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

andrei703333

в 100 раз меньше чем миллиардная установка пэтриот

nicollaich

Это которая независимая и непредвзятая организация?

CaRdan

Это че это, наш самолет насильно прилетел туда что ли? Если президент сказала "не желательно".

kygear

Тётя документально застраховалась от западных санкций.