Визит Зеленского на саммит G7 посчитали «ловушкой»

Присутствие президента Украины Владимира Зеленского на полях саммита «Большой семерки» в японской Хиросиме является «ловушкой» для участников мероприятия, которые не входят в G7.

Так, Зеленский встретится на саммите с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с которым украинский лидер особенно хотел встретиться. Также президент Украины направил предложение о встрече лидеру Бразилии Луле да Силве.

Один из участников назвал импровизированное присутствие Зеленского на саммите потенциальной «ловушкой» для участников, не входящих в «Большую семерку», так как общение с украинским лидером не должно быть навязано.

В заявлении лидеров саммита «Большой семерки» говорится, что страны G7 в ходе саммита в Хиросиме в очередной раз подтвердили, что намерены продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.