Первый поцелуй в истории вызвал вирусную эпидемию

Международный коллектив ученых выяснил, что первые поцелуи начали практиковаться в человеческой цивилизации 4500 лет назад. Это произошло в Месопотамии и привело к вирусной эпидемии.

Исследователи Копенгагенского и Оксфордского университетов нашли свидетельства поцелуев в глиняных табличках из Древней Месопотамии. Они были написаны 4500 лет назад.

При этом ранее считалось, что самые первые письменные источники, в которых говорилось о поцелуях, не старше 3500 лет. Поцелуи использовались в качестве дополнительного жеста близости.

Ученые считают, что вошедший в повсеместную практику ритуал поцелуев вызвал в Месопотамии первую в истории эпидемию герпеса — этот вирус описывался в текстах под названием «бушану».

Примечательно, что сейчас поцелуи — ритуал перед сексом, тогда как самые ранние тексты указывают, что первоначально такие действия совершались уже после полового акта.

При этом некоторые древние статуи указывают, что поцелуи могли существовать еще до появления письменности, однако они недостаточно ясны, чтобы ученые могли сделать однозначный вывод.