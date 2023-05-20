Приложение сервиса 2ГИС удалили из Google Play

Приложение картографического сервиса 2ГИС стало недоступно для скачивания Google Play, сообщает пресс-служба компании в официальном телеграм-канале.

«2ГИС стал недоступен в Google Play, но ранее установленные приложения 2ГИС на Android продолжают работать — данные будут обновляться ежедневно», — отмечается в сообщении.

Сервис подчеркнул, что в приложении, как и прежде, можно устанавливать любые города. Версию 2ГИС для Android можно скачать с сайта сервиса и в других магазинах приложений — в частности, RuStore, Xiaomi Getapps и Samsung Galaxy Store.

В сентябре 2022 года приложение 2ГИС удалили из магазина приложений от Apple AppStore. Уже установленные приложения продолжали работать на устройствах iOS. Сервис вернулся в AppStore 22 апреля.