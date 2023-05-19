Путин назвал противников России недоумками

Противники России с неоколониальным мышлением — недоумки, не понимающие, что национальное разнообразие делает страну только сильнее, заявил президент России Владимир Путин.

Противники исходят из предположения, что культурное и национальное многообразие России являются ее слабостью, однако жизнь и вызовы, с которыми сталкивается страна, показывают, что это, напротив, особая и всепобеждающая сила, подчеркнул глава государства.

По словам Путина, эти люди, на конкурсе недоумков «заняли бы только второе место». «Почему только второе? Да потому что недоумки», — сказал российский лидер на заседании совета по межнациональным отношениям, которое транслировалось на телеканале «Россия 24».

Президент отметил, что в условиях внешней агрессии и внешнего давления в стране происходит «укрепление многонационального народа. Путин в качестве примера указал, что среди военных, участвующих в спецоперации на Украине — представители более сотни национальностей.