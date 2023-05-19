Эксперт объяснил опасность АИ‑92 для современных авто

Эксплуатация современного автомобиля на бензине АИ-92 из желания сэкономить может привести к поломке мотора, сообщил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.

«В современных машинах, как правило, установлены мощные двигатели. Они являются высокофорсированными и адаптированы для работы на высокооктановом топливе — АИ-95 или АИ-98. При регулярном использовании бензина АИ-92 мотор теряет мощность, есть большой риск его повреждения», — цитирует Рузанова «Газета.Ru».

Чем меньше октановое число бензина, тем быстрее начинается процесс горения. Если топливо в двигателе загорится раньше, чем предусмотрено конструкторами, мотор ждут повышенные нагрузки. Это приведет к перегреву и поломке цилиндро-поршневой группы.

Есть и обратная ошибка — заливать в 20-30-летнее авто высокооктановый бензин (АИ-98 или АИ-100) в надежде улучшить работу мотора.

«Мотор здесь обладают низкой степенью сжатия, поэтому испытывает серьезные нагрузки из-за работы на высокооктановом топливе. Вместо эффективности и меньшего расхода топлива, водитель получает быстрый износ двигателя и внушительный чек на его ремонт», — объяснил эксперт.