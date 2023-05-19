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Патрушев заявил о причастности США к терактам в России

Источник:
РИА Новости
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Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев
Фото: © пресс-служба президента России

Спецслужбы США координировали убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также покушение на Захара Прилепина, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

«Создавая новые угрозы национальной безопасности России, вскормленный англосаксами киевский неонацистский режим перенес террористические действия на территорию нашей страны», — приводит РИА Новости слова Патрушева, сказанные им на совещании в Сыктывкаре.

По его словам, американские спецслужбы принимали участие в планировании и координации взрыва на Крымском мосту, подрыва газопровода «Северный поток» и других терактов.

Подобные операции сопровождает заранее подготовленная в Вашингтоне и Лондоне информационная кампания, призванная дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, подорвать конституционные устои и суверенитет России, пояснил Патрушев.

Он отметил, что инструкторы НАТО готовят украинские диверсионно-террористические группы, координируют их деятельность и преподносят это мировому сообществу как «американскую помощь в защите Украины».

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Политика #Мир
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