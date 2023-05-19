Мишустин совершит насыщенный встречами визит в Китай

Премьер-министр России Михаил Мишустин 23-24 мая посетит Китай с официальным визитом, сообщила пресс-служба правительства России.

«В Пекине запланирована встреча Михаила Мишустина с председателем КНР Си Цзиньпином и переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном», — говорится в сообщении.

В ходе визита будут рассмотрены вопросы российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере, особое внимание планируется уделить взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других областях.

«По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних соглашений», — уточнили в правительстве.

Также Мишустин посетит Шанхай, где выступит на Российско-Китайском бизнес-форуме. В этом мероприятии примут участие руководители ведущих компаний РФ и КНР.