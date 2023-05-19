Фильм «Маша и Медведь в кино: Скажите "Ой"» выйдет в прокат 1 июня, в нем герои впервые отправятся в город, сообщает компания-прокатчик «Вольга».

В погоне за мечтой о яхте герои попадут в свадебное агентство. Мишка получит шанс проявить свой талант фотографа, а Маша делает то, что умеет лучше всего – устроит невероятный свадебный переполох.

В кино покажут 22-минутный фильм о приключениях героев в городе и четыре новые 7-минутные истории о Маше и Медведе.

«Маша и Медведь» студии «Анимаккорд» — один из самых популярных в Европе и самый просматриваемый на YouTube мульсериал. Кроме того, он стал самым дорогим мультсериалом. В 2018 году картинка в мультфильме стоила 50 долларов за минуту.