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Российский самолет в Грузии встретили нецензурным плакатом

Источник:
Sibnet.ru
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Первый за четыре года самолет российской авиакомпании приземлился в Тбилиси. Его встретили протестующие с плакатами, один из них — с нецензурным содержанием.

Первый с 2019 рейс из России в Грузию выполнила авиакомпания «Азимут». Пассажиров на борту в честь этого события угощали шампанским. Самолет приземлился в 12:16 в Тбилиси.

В аэропорт прибыла группа активистов, протестующих из-за возобновления прямого сообщения с Россией. Люди пришли с плакатами «You are not welcome» и «Русский самолет, иди на***», сообщает Paper Kartuli в телеграм-канале.

Протестующая против возобновления авиасообщения между Россией и Грузией
Фото: © Paper Kartuli

Полиция закрыла зал ожидания аэропорта и оттесняет протестующих.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала рейс «нежелательным».

Президент России Владимир Путин с 15 мая снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Россия летом 2019 года приостановливала прямое авиасообщение с Грузией в одностороннем порядке после начала антироссийских протестов в Тбилиси.

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