Врач посоветовала способы защиты от пыльцы при аллергии

Барьерные средства в виде фильтров или лекарственных препаратов-спреев помогут защитить человека от пыльцы при аллергии, посоветовала аллерголог-иммунолог компании «Инвитро» Анастасия Браун.

При цветении, в первую очередь, необходимо исключить контакт с аллергеном. «Например, ограничение пребывания на улице, особенно в ветреную и жаркую погоду, потому что именно в такую погоду аллергену легче распространяться по воздуху. Отказаться от мероприятий на природе, посещения дачи», — сказала врач.

По ее словам, «можно и нужно носить солнцезащитные очки, чтобы меньше пыльцы попадало на слизистую оболочку глаз». «Собирать волосы в прическу, после улицы сразу переодеваться в домашнюю одежду, принимать душ, чтобы смыть пыльцу. Дома проводить влажную уборку не реже одного раза в две недели», — добавила Браун.

Существуют барьерные средства в виде фильтров или лекарственных препаратов-спреев, которые нужно использовать за некоторое время перед потенциальным контактом с аллергеном.

«Спреи в нос на основе морской воды и растительных компонентов, которые создают защитную пленку на слизистой носа, наносятся также перед выходом из дома. Однако при чихании или почесывании носа необходимо прочистить носовые ходы и повторно воспользоваться препаратом», — пояснила врач.