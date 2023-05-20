Врач назвала опасные для бесконтрольного приема витамины

Избыток витаминов, особенно жирорастворимых в организме может привести к проблемам со здоровьем, сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Переизбыток витаминов навредит организму. Самыми безобидными считаются водорастворимые витамины. При избытке они выводятся из организма. Хотя если витамин С употреблять многократных дозах, он способен помочь в формировании камней в почках.

«Жирорастворимые витамины D, Е, А и К, поступая в избытке, будут накапливаться в жировой ткани, сколько бы их не пришло. Часть может быть нейтрализована (есть такие механизмы в организме), но оставшиеся запасы могут нанести существенный вред» — написала в телеграм-канале врач.

Передозировка витамина К может привести к нарушению функции печени, повреждению тканей мозга, чрезмерному потоотделению, гемолизу (распаду красных кровяных телец) и повышению активности свертывающей системы крови.

Поэтому лучше прежде, чем начать принимать комплекс витаминов, лучше посоветоваться с врачом и сдать анализы: ряд дефицитных состояний имеет специфические проявления и при осмотре доктор сможет их распознать или заподозрить.