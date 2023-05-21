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Наука объяснила разное восприятие времени у взрослых и детей

Источник:
Sibnet.ru
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Дети, вступая во взрослый мир, меняют свое внутреннее восприятие времени на реальное. Как это происходит, выяснили исследователи из Университета Этвоша Лорана (Венгрия)

Восприятие времени у детей и взрослых заметно различается: сорокаминутный семинар взрослому скорее покажется коротким, а для многих первоклассников высидеть столько же времени на уроке — большое испытание.

Для участия в эксперименте отобрали 138 человек, которых разделили на три группы: «дошкольников» (4-5 лет), «школьников» (9-10 лет) и «взрослых» (18 лет и старше). Всем участникам предложили посмотреть пару видео продолжительностью по минуте.

Выяснилось, что для ребенка, чем больше он может рассказать о видео, тем длиннее оно ему кажется. У взрослых же иначе: они знакомы с абсолютным временем, но остаются заложниками собственного восприятия, когда на скучной встрече секунды тянутся как жвачка, а при просмотре увлекательного фильма забывают смотреть на часы.

Знакомство с абсолютным временем, текущего в собственном темпе, меняет само восприятие времени в нашем мозгу. Вступая во взрослый мир, дети вынуждены перестраивать свое восприятие времени, ведь теперь не они сами, а часы на их руке определяют длительность того или иного события.

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