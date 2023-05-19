Patriot в Киеве запустил 32 ракеты и не попал по «Кинжалу»

Американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Киеве расстрелял все свои 32 ракеты, но так и не смог поразить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал», пишет издание Military Watch Magazin со ссылкой на западные военные источники.

Залп из 32 ракет комплекса Patriot в Киеве обошелся в 96 миллионов долларов, отмечает издание.

Минобороны России во вторник, 16 мая сообщило, что российские вооруженные силы ударом «Кинжала» поразили в Киеве ЗРК Patriot. Позднее Пентагон заявил, что поставленная Украине система отремонтирована после удара и находится в рабочем состоянии.

Сейчас украинские военные располагают двумя ЗРК Patriot. Один из них был передан США, второй — совместно Германией и Нидерландами. Какой из них подвергся удару, не известно. Стоимость одной такой системы составляет порядка 1 миллиарда долларов, каждая ракета для нее обходится примерно в 3-4 миллиона долларов.