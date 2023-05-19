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Patriot в Киеве запустил 32 ракеты и не попал по «Кинжалу»

Источник:
ТАСС
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Пуск ракета комлексом Patriot
Фото: Lance Cpl. Alyssa Chuluda

Американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Киеве расстрелял все свои 32 ракеты, но так и не смог поразить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал», пишет издание Military Watch Magazin со ссылкой на западные военные источники.

Залп из 32 ракет комплекса Patriot в Киеве обошелся в 96 миллионов долларов, отмечает издание. 

Минобороны России во вторник, 16 мая сообщило, что российские вооруженные силы ударом «Кинжала» поразили в Киеве ЗРК Patriot. Позднее Пентагон заявил, что поставленная Украине система отремонтирована после удара и находится в рабочем состоянии.

Сейчас украинские военные располагают двумя ЗРК Patriot. Один из них был передан США, второй — совместно Германией и Нидерландами. Какой из них подвергся удару, не известно. Стоимость одной такой системы составляет порядка 1 миллиарда долларов, каждая ракета для нее обходится примерно в 3-4 миллиона долларов.

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Оборона #Оружие
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