Психологи рассказали о тяге женщин к опасным мужчинам

Австралийские психологи развенчали стереотипы об интуитивной тяге женщин к «опасным» мужчинам, склонным к «рискованному» поведению.

Такое поведение прослеживается в любви к азартным играм, алкоголю, наркотикам, экстремальным видам спорта, незащищенному сексу, опасному вождению. Считается, что оно служит сигналом для потенциальных партнерш и в итоге позволяет достичь репродуктивного успеха, пишет Evolutionary Psychological Science.

Ученые из Школы психологических наук при Университете Западной Австралии решили выяснить, так ли это. Для этого они изучили поведение 1304 женщин 18-40 лет из 47 стран.

В результате оказалось, что «опасные» мужчины считаются более подходящими для интрижек, а вот для долгосрочных отношений женщины выбирают надежных партнеров.

Риски, связанные с поведением потенциальных отцов (безразличие к ребенку или смерть), мешали женщинам решиться на создание семьи с «опасным» партнером.