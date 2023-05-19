Великобритания запретит импорт металлов и алмазов из России

Великобритании запретила на импорт меди, алюминия, никеля и алмазов из России, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

«Наряду с этими торговыми мерами правительство готовит новые персональные распоряжения, нацеленные на 86 человек и компаний военно-промышленного комплекса <...>, а также на тех, кто связан с ключевыми потоками доходов в таких сферах, как энергетика, металлы и судоходство», — приводит ТАСС сообщение канцелярии.

В документе напоминается, что весной 2022 года Лондон уже ввел санкции против российской алмазодобывающей компании «Алроса», а алмазы российского производства обложил дополнительными 35%-ми тарифами.

Заявление было опубликовано накануне открытия в японской Хиросиме трехдневного саммита Группы семи (G7). По словам Сунака, которые приводятся в коммюнике, «G7 остается едина перед лицом угрозы со стороны России и непоколебима в своей поддержке Украины».