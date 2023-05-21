Земля может находиться в районе Вселенной, в который не проникают радиоволны, излучаемые внеземной жизнью, считает биофизик Политехнической школы Лозанны Клаудио Гримальди.

«Возможно, нам не повезло в том, что когда мы начали использовать радиотелескопы, Земля находилась в той части космоса, в которой отсутствовали электромагнитные сигналы от других цивилизаций», — цитирует Science Alert Гримальди.

Ему эта гипотеза кажется менее экстремальной, чем предположение, «что нас постоянно бомбардируют сигналами со всех сторон, но по какой-то причине мы не в состоянии их обнаружить».

С конца 1950-х было запущено несколько проектов по поиску внеземного разума. Они были направлены на поиск электромагнитных сигналов, которые могли быть сгенерированы на других планетах. Несмотря на прогресс в радиоастрономии и компьютерных вычислениях ни один проект не дал результатов.

Но, по словам Гримальди, это вовсе не значит, что электромагнитных сигналов от других цивилизаций нет. Их просто мало, а Вселенная — колоссальна.

По «оптимистичному» сценарию сигнал от внеземной жизни может быть получен через 60 лет, по «пессимистичному» — на это уйдет не менее двух тысяч лет, полагает Гримальди.