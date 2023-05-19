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Эксперт подсказал способ избежать звонков мошенников

Источник:
Sibnet.ru
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Эксперт порекомендовал использовать два разных номера телефона — один для деловых вопросов, а другой исключительно для онлайн-покупок, чтобы снизить количество мошеннических звонков или полностью избавиться от них.

Специалист по информационной безопасности Олег Седов рассказал Ura.ru, что владение «чистым» телефонным номером будет эффективным, поскольку пользователя будут беспокоить только по деловым или личным вопросам. 

Седов отметил, что такой метод не дает 100% гарантии избавления от мошенников, он не обеспечит защиту от мошенников в случае утечки баз данных с номерами и неэффективен против звонков от ботов, которые случайным образом набирают номера.

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