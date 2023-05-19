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Adobe пригрозила судом пользователям старого Photoshop

Источник:
Sibnet.ru
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Логотипы продуктов Adobe
Фото: © Emily Bernal / Unsplash License

Компания Adobe предупредила некоторых клиентов о том, что они больше не могут использовать старые версии программ Creative Cloud, в противном случае к ним может поступить иск от третьей стороны. 

«Недавно мы прекратили выпуск некоторых старых версий приложений Creative Cloud. По условиям соглашения, у вас больше нет лицензии на их использование. Пожалуйста, обратите внимание, что если вы продолжите использовать эти версии ПО, вы можете получить претензии от третьих лиц», — цитирует AppleInsider письмо с предупреждением.

Представители Adobe подтвердили подлинность писем. Сообщения такого рода получили владельцы подписок на устаревшие версии программ Lightroom Classic, Photoshop, Premiere и Animate, им порекомендовали обновиться до последних авторизованных версий.

Вместе с тем, в Adobe отказались назвать компанию, которая могла предъявить претензии пользователям. Компания отказалась комментировать ситуацию на Twitter, ссылаясь на судебное разбирательство.

Согласно AppleInsider, Adobe, вероятно, судится с разработчиком Dolby Labs, обвиняющим техногиганта в использовании своих технологий без уплаты соответствующих лицензионных платежей.

Раньше Adobe отчитывалась перед Dolby Labs о количестве проданных дисков с их технологиями, чтобы определить размер лицензионных выплат Но после перехода на модель подписки Creative Cloud, Adobe перестала предоставлять информацию о всех продажах и, по утверждению Dolby Labs, упускала часть должных им роялти.

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