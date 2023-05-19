Российскому фигуристу Чиризано запретили менять гражданство

Российский фигурист Дарио Чиризано, собиравшийся перейти в сборную Чехии, пока не сможет сменить спортивное гражданство, сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

«Чиризано одобрения (на смену спортивного гражданства) не получил, как и некоторые другие спортсмены. Кто-то получил, Чиризано в соответствии с правилами нашей федерации и карантином не получил», — заявил Коган «Р-Спорт».

Чиризано 21 год. Он родился в Италии, но с пяти лет жил в России. В дуэте с Ириной Хаврониной — победитель юношеских Олимпийских игр 2020 года, этапов юниорского Гран-при, юниорского первенства России.

Их пара с Хаврониной распалась в январе. Фигурист в мае сообщил, что будет тренироваться с чешкой Денизой Цимловой в Монреале.