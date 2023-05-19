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Вышел трейлер фильма «Убийцы цветочной луны» с Ди Каприо

Источник:
Sibnet.ru
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Трейлер фильма «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо опубликован на YouTube, картина выйдет в прокат 6 октября этого года.

Фильм «Убийцы цветочной луны» в жанре вестерн снял режиссер Мартин Скорсезе. Сюжет развивается в 1920-х годах вокруг индейского племени. В этой местности найдена нефть, многие индейцы получили месторождения, жажда денег их белых соседей затмевает другие чувства. Сотрудники ФБР начинают расследование череды убийств членов племени.

Леонардо ДиКаприо в фильме сыграл племянника влиятельного фермера Эрнеста Буркхарта. Судя по трейлеру, у него начинаются любовные отношения с женщиной из индийского племени, поэтому он оказывается втянут в темную историю.

Сам Ди Каприо говорил после съемок, что этот фильм — шедевр. Его сняли по одноименной книге Дэвида Гранна.

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