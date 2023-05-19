Cream Soda выпустила новый сингл после смерти участника

Группа Cream Soda выпустила сингл «Internet Friends» из двух песен через два месяца после того, как участник коллектива Дмитрий Свиргунов (Дима Нова) утонул в Волге.

В сингле «Internet Friends» две композиции: «Праздник каждый день» и «Не встретились». Группа презентовала творчество скромным сообщением в соцсетях: «This is Internet Friends, baby» (Это друзья по интернету, детка).

Обе песни были придуманы ранее и исполнялись на вечеринке, но не выходили на музыкальных площадках, сейчас их звучание довели до идеала и выпустили.

«Мы почти успели, но утонули в трафике Москвы, без вести. Жаль, что в миллионе мест и городов, мы так и не встретились с тобой», — поется в треке «Не встретились».

Коллектив два месяца назад потерял одного из основателей. Дима Нова отдыхал в компании друзей и близких на Волге в марте. Пять человек вышли на лед и провались. Участник группы погиб.