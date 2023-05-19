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Cream Soda выпустила новый сингл после смерти участника

Источник:
Sibnet.ru
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Группа Cream Soda выпустила сингл «Internet Friends» из двух песен через два месяца после того, как участник коллектива Дмитрий Свиргунов (Дима Нова) утонул в Волге.

В сингле «Internet Friends» две композиции: «Праздник каждый день» и «Не встретились». Группа презентовала творчество скромным сообщением в соцсетях: «This is Internet Friends, baby» (Это друзья по интернету, детка).

Обе песни были придуманы ранее и исполнялись на вечеринке, но не выходили на музыкальных площадках, сейчас их звучание довели до идеала и выпустили.

«Мы почти успели, но утонули в трафике Москвы, без вести. Жаль, что в миллионе мест и городов, мы так и не встретились с тобой», — поется в треке «Не встретились».

Коллектив два месяца назад потерял одного из основателей. Дима Нова отдыхал в компании друзей и близких на Волге в марте. Пять человек вышли на лед и провались. Участник группы погиб.

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