Посол Киева в Лондоне предсказал «ужасное лето» для Украины

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может привести к большим потерям среди украинских военнослужащих, и это давит на ВСУ, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

«Я знаю, что это может быть очень ужасное лето и цена [которую Украина заплатит] ужасна», — приводит ТАСС слова дипломата, сказанные им в интервью телеканалу ITV. Пристайко пожаловался, что на Западе имеются завышенные ожидания от украинского контрнаступления, что давит на украинских военных.

Посол отказался раскрывать информацию о потерях украинской армии. «На внутреннем уровне мы понимаем, как много наших людей уже погибли или пропали без вести. Мы понимаем, что более 8 миллионов человек находятся за пределами страны, поэтому мы понимаем потери. Мы понимаем, что будет чрезвычайно тяжело сражаться со страной, которая в 16 раз больше нас», — отметил он.

Пристайко признал, что поддержка Украины может ослабнуть после президентских выборов в США в 2024 году. «Мы должны иметь в виду эти политические циклы. Мы понимаем, что может настать время, когда у нас не будет такой большой поддержки», — сказал он.