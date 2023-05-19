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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Посол Киева в Лондоне предсказал «ужасное лето» для Украины

Источник:
ТАСС
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Российские САУ «Мста-С»
Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может привести к большим потерям среди украинских военнослужащих, и это давит на ВСУ, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

«Я знаю, что это может быть очень ужасное лето и цена [которую Украина заплатит] ужасна», — приводит ТАСС слова дипломата, сказанные им в интервью телеканалу ITV. Пристайко пожаловался, что на Западе имеются завышенные ожидания от украинского контрнаступления, что давит на украинских военных.

Посол отказался раскрывать информацию о потерях украинской армии. «На внутреннем уровне мы понимаем, как много наших людей уже погибли или пропали без вести. Мы понимаем, что более 8 миллионов человек находятся за пределами страны, поэтому мы понимаем потери. Мы понимаем, что будет чрезвычайно тяжело сражаться со страной, которая в 16 раз больше нас», — отметил он.

Пристайко признал, что поддержка Украины может ослабнуть после президентских выборов в США в 2024 году. «Мы должны иметь в виду эти политические циклы. Мы понимаем, что может настать время, когда у нас не будет такой большой поддержки», — сказал он.

Тема: Военная операция на Украине
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