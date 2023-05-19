ООН отреагировала на заявление Киева о расправе над россиянами

ООН считает важным избегать в ходе конфликта на Украине риторики, не способствующей урегулированию, сообщил заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак в ответ на просьбу прокомментировать угрозы Киева в адрес россиян.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее рассказал о ненависти к России. «Да, мы будем вас преследовать. Всегда и везде. Да, каждого из вас Украина достанет, и неважно, как именно — юридически или физически», — заявил он.

«Очевидно, что не только в этой ситуации, но и во всех ситуациях есть риторика с различных сторон, на которую мы не отвечаем. Тем не менее во всех этих ситуациях мы призываем все стороны избегать не несущей пользы риторики», — сказал Хак, отвечая на вопрос, почему ООН не реагирует на такого рода заявления. -

Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо в связи с заявлениями главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о готовности Киева «убивать россиян по всему миру».