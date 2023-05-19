Армения из‑за санкций прекратила поставки коньяка в Россию

Ереванский коньячный завод (ЕКЗ) прекратил экспорт своей продукции в Россию, заявил министр экономики Армении Ваган Керобян.

«У меня нет официальных данных, но, кажется, это официально: ЕКЗ прекратит экспорт в Россию. Это может повлиять на закупки урожая винограда, и мы должны следить за обстановкой и реагировать по мере необходимости», — приводит РБК слова Керобяна.

Ереванский коньячный завод (ЕКЗ) — ведущее предприятие Армении по производству алкогольных напитков и лидер по объему производства и экспорту армянских коньяков. Завод, в частности, выпускает коньяк «Арарат». Более 80% экспорта завода приходилось на Россию.

В 1998 году ЕКЗ французская компания Pernod Ricard. Ей принадлежат десятки брендов, в том числе «Арарат», виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine’s, текила Olmeca, ром Havana Club и водка Absolut. Французская компания считается вторым по величине мировым производителем алкогольной продукции после британской Diageo.

В марте 2022 года компания из-за санкций приостановила экспорт алкоголя в Россию.