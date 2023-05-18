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Арабский аналог IKEA появится в России

Источник:
РИА Новости
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Арабская сеть Home Box с аналогами товаров IKEA планирует открыть свой первый магазин в России, сообщил вице-президент Союза торговых центров стран Ближнего Востока Камел Шабан.

«В настоящее время компания ведет активные переговоры с инвесторами и торговыми центрами России, которые уже выразили заинтересованность в открытии Home Box. Первый магазин может открыться в Москве до конца этого года», — сказал Шабан.

Home Box рассматривает варианты развития в крупных российских городах с перспективой открытия до 20 магазинов в ближайшие пять лет. Инвестиции в открытие одного магазина составят от 2,5 миллиона долларов.

Поставлять товары в первое время планируется с фабрик Китая и стран Азии, в дальнейшем возможно строительство заводов на территории России. Отмечается, что цены на товары будут низкими — примерно такими, как были в IKEA.

Сеть магазинов мебели и товаров для дома Home Box была основана в 2013 году в ОАЭ. В настоящее время она включает 42 магазина в семи странах.

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