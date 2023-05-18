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НАТО утвердит секретные планы против России

Источник:
Reuters
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НАТО планирует утвердить секретные планы на случай возможной конфронтации с Россией на июльском саммите в Вильнюсе. В этих планах впервые со времен холодной войны будет описано, как блок будет реагировать в случае нападения со стороны России.

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что такие планы открывают «новую эру коллективной обороны», передает агентство Reuters. Главнокомандующий объединенными вооруженными силами альянса в Европе генерал Кристофер Каволи подчеркнул, что НАТО превратится в структуру, готовую «защищать каждый сантиметр своей территории».

Планы блока по усилению сдерживания и обороны также подтвердил генсек Йенс Столтенберг. По его словам, члены НАТО будут больше и чаще проводить совместные учения, размещать больше сил высокой готовности посредством новой модели военных сил, усиливать командные и контролирующие структуры.

Ожидается, что секретные инструкции позволят объединить национальные оборонительные планы стран-участников с планами НАТО, что должно оптимизировать возможности по оперативной переброске сил при необходимости.

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Политика #Мир #Армия
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