Android-смартфоны заменят видеорегистраторы

Владельцы смартфонов с Android 14 получат приложение Personal Safety, которое превращает устройство в видеорегистратор. Бета-версия программы уже доступна в Google Play для некоторых моделей Google Pixel.

Personal Safety предлагает функции, связанные с безопасным вождением авто. Так, опция Dashcam превращает смартфон в видеорегистратор. Для этого нужно один раз подключить смартфон к автомобилю по Bluetooth.

После этого смартфон будет запускать видео каждый раз после того, как пользователь сядет в машину и установит смартфон на подставку. Также аппарат сможет автоматически определять аварии и самостоятельно звонить в спасательные службы

Во время записи можно полноценно пользоваться смартфоном — например, запускать навигатор. Запись при этом продолжится. Если выйти из машины, запись видео прекратиться, а сам ролик сохраниться в специальную папку.

Одна минута ролика весит примерно 30 мегабайт. Максимальная продолжительность записи составляет 24 часа. Раз в три дня ролики будут автоматически удаляться, однако их можно принудительно сохранить.

При этом Personal Safety работает только на смартфонах с установленной Android 14. Поэтому для использования новой функции автомобилисту придется ждать обновления операционной системы.