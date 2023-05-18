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Горячий радиоактивный источник нашли в недрах Марса

Источник:
Phys.org
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Швейцарские ученые впервые достоверно изучили химический состав и толщину марсианской коры. Оказалось, что в недрах Марса существует радиоактивный источник, стабильно вырабатывающий тепло.

Для вычислений исследователи использовали данные миссии Mars InSight. На борту Mars InSight был установлен сейсмограф, с помощью которого специалистам удалось зафиксировать на Красной планете поверхностные сейсмические волны, раскрывающие структуру марсианских недр.

Расчеты показали, что толщина марсианской коры варьируется в среднем от 42 до 56 километров. Самый толстый участок — в провинции Фарсида, там толщина достигает 90 километров. Для сравнения — земная кора имеет среднюю толщину от 21 до 27 километров.

При этом ученым также удалось обнаружить радиоактивный источник тепла внутри планеты — он представляет собой ядро, в котором постоянно распадаются торий, уран и калий. Исследование объясняет тепловую историю Марса, который отличается аномальной засушливостью.

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