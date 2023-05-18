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Представлен «сияющий» смартфон Narzo N53

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Realme представила недорогой смартфон Narzo N53, главной особенностью которого стал сияющий корпус.

Задняя панель Narzo N53 имеет позолоченное покрытие, в которое вплетены специальные нити. Благодаря такому решению «спинка» смартфона сияет и переливается во время попадания световых лучей. Дизайн получил название California Sunshine.

Realme Narzo N53
Realme Narzo N53
Фото: © Realme

Narzo N53 стал самым тонким смартфоном Realme с аккумулятором емкостью 5000 мАч. Смартфон также оснащается 6,74-дюймовым IPS-дисплеем с кадровой частотой 90 Гц и двойной камерой, внешне напоминающей iPhone 14 Pro Max.

В качестве аппаратной начинки используется однокристальная платформа Unisoc T612. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт, в наличии боковой датчик отпечатков пальцев и порт USB Type-C.

На смартфон установлена операционная система Android 13 с пользовательским интерфейсом Realme T Edition. По текущему курсу максимальная версия Narzo N53 стоит всего 9700 рублей, однако дата старта российских продаж пока неизвестна.

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