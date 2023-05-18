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Россия заморозит налоговые договоры с Западом

Источник:
Sibnet.ru
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Россия завершает подготовку к приостановке соглашений об избежании двойного налогообложения с «недружественными» странами, международные договоры заморозят указом президента ориентировочно в июне.

В настоящий момент обсуждается защита от двойного налогообложения физлиц, конкретного решения пока нет, пишет Forbes со ссылкой на информированные источники. Разрыв налоговых соглашений — политический шаг, фискальной цели данная мера не несет.

Указ — ответ на внесение России в черный список юрисдикций, не сотрудничающих с Евросоюзом по налоговым вопросам. Сейчас к «недружественным» относятся 38 стран из 84, с которыми у России есть действующие налоговые соглашения.

Издание отмечает, что одномоментная приостановка такого большого количества международных договоров для России беспрецедентна. Для их подписания Москве потребовались десятки лет.

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Экономика #Деньги
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