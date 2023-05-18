Российская армия получила новый пехотный огнемет — «Бородач»

Российская армия получила на вооружение новый пехотный огнемет, созданный специально для боев в городской застройке, сообщил заместитель гендиректора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин.

«МРО-А, или "Бородач" — это ручной малогабаритный пехотный огнемет, это аналог реактивной противотанковой гранаты только его боевая часть оснащена термобарическим составом», — сказал РИА Новости Кочкин.

По его словам, по габаритам — это одноразовый гранатомет. «Разработка предназначена для городских боев», — отметил заместитель гендиректора концерна «Техмаш».

В пресс-службе «Ростеха» пояснили, малогабаритный реактивный огнемет МРО-А предназначен для поражения живой силы, находящейся в зданиях, оборонительных сооружениях, а также в автомобильной и легкобронированной технике.