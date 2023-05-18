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Киеву дали последний шанс изменить ситуацию на фронте

Источник:
Financial Times
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США дают Киеву менее полугода, чтобы попытаться изменить ситуацию в конфликте в свою пользу. На протяжении этого срока Украина сможет рассчитывать на максимальный уровень военной поддержки, однако затем он начнет падать, пишет Financial Times.

«Союзники, которые поддерживают регулярные контакты с США по вопросу Украины, говорят, что Вашингтон считает следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта и последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на местах», — говорится в публикации.

Предварительно утвержденных пакетов помощи достаточно, чтобы обеспечивать Киев необходимым в течение пяти последующих месяцев. Однако эксперты предполагают, что текущий уровень поддержки можно сохранять не более двух лет.

«У бюджета США больше нет гибкости для того, чтобы продолжать выписывать чеки, а европейские оружейные заводы работают на полную мощность», — прокомментировал ситуацию один из европейских чиновников.

Еще один из чиновников, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что если к сентябрю Украина не добьется значительных успехов, то международное давление в пользу немедленных переговоров станет просто «огромным».

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Политика #Мир #Армия
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