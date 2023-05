Стартовала бесплатная раздача Metro: Last Light

Студия 4A Games начала бесплатную раздачу экшена Metro: Last Light — игру можно бесплатно добавить в библиотеку Steam в период с 18 по 25 мая. Раздача приурочена к десятилетию выхода игры в свет.

«Погрузитесь в 2034 год — вы последний свет в самый темный час. В честь десятилетия Metro: Last Light мы дарим оригинальное полное издание игры 2013 года», — говорится в сообщении студии.

Вместе с оригинальной Metro: Last Light геймеры получат доступ ко всем дополнениям: The Faction Pack, The Tower Pack, The Developer Pack и The Chronicles Pack.

Премьера игры состоялась 17 мая 2013 года для PlayStation 3, Xbox 360 и ПК. В 2014 году вышла обновленная версия шутера с улучшенной графикой — Metro: Last Light Redux.