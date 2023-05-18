ГИБДД перестала контролировать качество дорог

Качество российских автомобильных дорог может еще ухудшиться. ГИБДД потеряла право оперативно требовать от дорожников исправления недостатков.

Раньше было так: водитель жаловался в ГИБДД на яму на дороге или неправильно выставленный дорожный знак. Инспекция сразу возбуждала дело по статье 12.34 КоАП (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при … содержании дорог).

Число предписаний МВД об устранении выявленных нарушений качества автомобильных дорог в 2022 году упало более чем в 40 раз — до 7793.

Теперь ГИБДД должна получить согласование прокуратуры. Там его могут выдать, только если есть риск причинения вреда жизни или здоровью или он уже причинен, то есть ранены или погибли люди, объяснила Autonews.ru юрист Катерина Соловьева.

Изменения в работе ГИБДД связаны с реформой контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, когда правительство существенно ограничило возможности контрольных (надзорных) органов.

Возможен рост ДТП

«Ситуация на дорогах выходит из-под контроля. С одной стороны бизнес защищают от излишнего вмешательства со стороны государства, но с другой, это приводит к тому, что ГИБДД не может быстро реагировать на опасные ситуации на дорогах», — отметила Соловьева.

Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин опасается роста числа погибших в ДТП из-за проблем с дорожным покрытием, знаками и так далее. Он назвал такую ситуацию неприемлемой.

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Руководитель сообщества «Подслушано у ДПС» Валентин Ильинов подтвердил, что инспекторам ГИБДД стало сложнее реагировать на жалобы водителей на дорожные проблемы. По его словам проблемные ямы сразу считались опасными для водителей. Юридическое лицо наказывали штрафом, а также требовали устранить недостатки.

По данным МВД, в 2022 году увеличения числа аварий, произошедших из-за нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию и обустройству автомобильных дорог, не произошло. В прошлом году было зарегистрировано 38,65 тысячи таких аварий (30,5% от всех ДТП) против 45,7 тысячи в 2021.