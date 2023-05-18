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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США запретили украинским пилотам обучаться на европейских F‑16

Источник:
The New York Times
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США запретили украинским пилотам проходить боевую подготовку на истребителях F-16 европейских стран, пишет The New York Times со ссылкой на источник в киевских властных кругах.

Ряд стран НАТО выразили согласие передать Украине истребители F-16. Но для этого им нужно получить разрешение у страны-производителя самолетов — Соединенных Штатов. Без согласия Вашингтона украинские пилоты не могут быть допущены даже к обучению на этих машинах.

Администрация Джо Байдена решила не передавать F-16 Киеву из-за их дороговизны. Пентагон также боится, что секретные технологии, используемые на этих самолетах, попадут в распоряжение России, поясняет NYT.

В среду, 17 мая советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон по-прежнему не планирует поставлять истребители F-16.

Тема: Военная операция на Украине
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