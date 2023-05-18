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Чадов наврал о назначении на пост советника губернатора

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © alexeychadoff, vk.com/alexeychadoff

Актер Алексей Чадов сообщил ложную информацию о его назначении на пост советника губернатора Пермского края. Через сутки он признался, что просто заигрался.

В среду в соцсети Чадова появился пост, где актер на полном серьезе сообщил, что стал советником губернатора Пермского края. В публикации он упомянул главу региона Дмитрия Махонина, поблагодарив за доверие.

Но в четверг актер признался, что сказанное ранее — неправда. «Просто я очень вжился в свою новую роль в фильме "Культурная комедия", где играю чиновника, живущего и работающего в Пермском крае», — оправдался Чадов.

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